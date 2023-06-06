Politika

Putin’in ‘deepfake’ videosu yayınlandı: Sıkıyönetim ve askeri seferberlik ilan etti

Deepfake teknolojisiyle üretildiği belirtilen videoda, Rusya lideri Putin'in sıkıyönetim ve askeri seferberlik ilan ettiği duyulurken, Kremlin olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in deepfake teknolojisiyle üretilmiş bir videosu, bazı televizyon ve radyo kanallarında yayınlandı. Halka sesleniş videosunda, sahte Putin'in sıkıyönetim ve askeri seferberlik ilan ettiği duyuluyor.

Ukrayna'nın üç sınır bölgesini işgal ettiğini söyleyen sahte Putin, bu bölgeler için tahliye çağrısı da yapıyor.

New York Times'ın aktardığına göre, Ukrayna'nın “tehlikeli ve sinsi bir düşman” olarak nitelendirildiği görüntüde ayrıca, seferberlik çağrısı da yer alıyor.

KREMLİN: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rus kamu yayıncısı Mir'in basın servisi, TASS ajansına yaptığı açıklamada, radyo ve televizyon kanallarının yasa dışı bir şekilde yarım saatten biraz fazla kesildiğini bildirdi.

Söz konusu yayının ardından açıklama yapan Kremlin, görüntülerin “kesinlikle” Putin'e ait olmadığını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, olayı “hackerlar tarafından yapılmış bir operasyon” olarak niteledi ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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