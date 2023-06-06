Spor

Dünyanın en değerli kulübü Real Madrid

Avrupa futbolunun en çok kupa kazanan takımı olan Real Madrid, 6.07 milyar dolarlık değeri ile ekonomik olarak da zirvede yer alırken, ilk 3’ü Manchester United ve Barcelona tamamladı.
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dünya Forbes en değerli kulüp Real Madrid

HABER MERKEZİ

İş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes, en değerli futbol kulüplerinin listesini yayımladı.

Mali açıdan tüm kriterler dikkate alınarak yapılan değerlendirmenin ilk sırasında Real Madrid yer aldı. İspanyol devi 6.07 milyar dolar ile zirvede.

İKİNCİ SIRADA MANU VAR

Real Madrid'i 6 milyar dolarla İngiltere'den Manchester United takip etti.

Üçüncü sırada ise bir başka İspanyol kulübü Barcelona, 5.51 milyar dolar değerle yer aldı.

Listede ilk kez iki kulüp 6 milyar dolar barajını geçti. Listenin ilk 10 sırasında İngiltere Premier Ligi'nden 6 ekip yer alırken, Almanya Bundesliga'dan Bayern Münih ve Fransa Ligue 1'den de Paris Saint-Germain (PSG) de sıralamaya girdi.

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