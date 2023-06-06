Duhok’ta 6 milyon metreküp su kapasiteli bir baraj yapılıyor

DUHOK (K24)

Medya ve Enformasyon Müdürlüğü’nün açıklamasına göre “Geliyê Bendava” projesinin yapım çalışması devam ediyor.

Duhok Barajlar Müdürü Ferhad Muhammed, “Bu baraj, Duhok’taki Xinis Barajı’nın arından Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından 7 milyar dinar bütçeyle yapılıyor” dedi.

Söz konusu barajın yapımının 2015’te durduğunu ve yüzde 37’lik bölümünün tamamlandığını kaydeden Ferhad Muhammed, “Baraj şu an Proje Mühendislik Ofisi ve Duhok Barajlar Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Tamamlandığında 6 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak” diye konuştu.