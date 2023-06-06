Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk: Rus askerler Rus askerleri yakaladı

HABER MERKEZİ

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte bölgede savaş devam ediyor.

Dün sosyal medya platformu Telegram’da paylaşılan videoda, dikkat çekici bir detay dikkat çekti. Bölgedeki Ukrayna yanlısı Rus askerlerinden oluşan Rus Gönüllüler Müfrezesi (RVC) isimli grup, Moskova adına savaşan Rus askerlerini etkisiz hale getirdiklerini ve esir aldıklarını duyurdu.

Paylaşılan görüntülerde elleri silahlı Rus askerleri, Rusya yanlısı askerlerin yanında poz verirken görülüyor. Kiev’e bağlılığını gösteren grup, Belgorod bölgesindeki operasyonda Rus askerleri yakaladıklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Bu Rus adamlar, kendi istekleri dışında savaşa sürüklendi. Yakında Putin’in yarattığı adaletsizliği ve rezaletin farkına varacaklar” dedi.

SINIR ÖTESİ OPERASYON YAPIYORLAR

Yapılan açıklamaları ve görüntüleri değerlendiren uzmanlar, ilk kez Rus askerlerinin Rusya topraklarında yakalanarak savaş esiri haline geldiğini belirtti.

Yapılan açıklamada kaç Rus askerinin yakalandığı açıklanmazken bu kişilerin Ukraynalı yetkililere teslim edileceği ve daha sonra bu Rus askerlerinin esir takasında kullanılacağı aktarıldı.

Ukrayna yanlısı gruplar RVC ve Özgür Rusya Lejyonu son haftalarda sınır ötesi operasyon yaparak çok sayıda Rus askerini yakalamıştı.