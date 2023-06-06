Rus güçleri Halep’teki temas hatlarından çekiliyor

HABER MERKEZİ

Şarku’l Avsat’ın DPA’dan aktardığı habere göre, Suriye’deki Rus kuvvetlerine yakın kaynaklar, Rus kuvvetlerinin, Suriye’nin kuzeyindeki bölgelerde bulunan askerleri yeniden konuşlandırmak için temas hattı bölgelerinden çektiğini bildirdi.

Muhalefetteki Ulusal Kurtuluş Cephesi’nden bir komutan, “Rusya, Halep’in kuzey kırsalındaki Til Rifat bölgesindeki güçlerini geri çekiyor” dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen komutan açıklamasında şunları söyledi;

“Rus kuvvetlerinin temas hatlarından çekilmesi, Türkiye-Rusya mutabakatları arasında şaşırtıcı bir adımdır. Rusya ve Suriye hükümeti için stratejik Halep-Lazkiye yolunu açmak, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) üzerinde bir baskı ve Rus-Türk mutabakatına yönelik ileri bir adım teşkil edebilir.”

Rus kuvvetleri, Türkiye-Rusya mutabakatına göre “çatışmasızlık bölgesi” olarak adlandırılan temas hatlarında, Suriye rejim güçlerinin yanındaki noktalara konuşlanmış durumda.

Suriye rejim güçleri, Rus kuvvetleri, DSG ve silahlı gruplar Halep’in kuzey kırsalında konuşlanmış halde.