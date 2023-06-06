Kırgızistan: Ayaklanma planı engellendi

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Milli Güvenlik Devlet Komitesi'nden yapılan açıklamada, devletin güvenliğini sağlama ve anayasal düzeni koruma çalışmaları kapsamında kitlesel protestolar ve ayaklanma için gizli hazırlıklar yapan bir grubun yasa dışı faaliyetlerinin engellendiği belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 30'dan fazla kişinin gözaltına alındığı ve ana organizatör ve ideolojik ilham kaynağı olduğu tespit edilen Eldik Keneş (Halk Meclisi) Partisi Başkanı Roza Nurmatova ile birlikte 4 aktivistin tutuklandığı ifade edildi.

Söz konusu suç örgütünün uzun süredir militan devşirmek için çalışmalar yürüttüğünün tespit edildiği aktarılan açıklamada, siyasi parti liderinin iktidarı ele geçirme planı doğrultusunda düzenli gizli toplantılar düzenlediği ve bu organize grubun, ülkenin farklı kesimlerinden rol dağılımı yapılmış 100'den fazla kişiden oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Operasyonda örgütsel ihtiyaçları finanse etmek ve kilit görevlilere ödemeler yapmak için yakın gelecekte yabancı kaynaklardan önemli miktarda fon sağlanmasının beklendiğine dair bilgiler de ele geçirildiği aktarıldı.

Söz konusu örgüt üyeleri, “komplocular” şeklinde tanımlanırken, bu suç yapılanmasının toplumdaki herhangi bir olaydan memnuniyetsizliğin ortaya çıkmasını ve bu durumu kullanmayı beklediği vurgulandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.