Politika

CHP'de kongre süreci başlıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kongre sürecinin bugün itibarıyla başlatıldığını bildirdi.
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türkiye CHP Kongre MYK Faik Öztrak

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yeni oluşturulan MYK'nın ilk toplantısı bugün partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde gerçekleşti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

"KONGRE SÜRECİNİN BAŞLATILMASINA KARAR VERDİK"

PM toplantısından da bahseden Öztrak, "Kongreler sürecinin bugün başlatılmasına ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verdik" ifadelerini kullandı.

Parti örgütlerinin tazeleneceğini dile getiren Öztrak, parti tüzüğünün tüzüğümüzün bazı maddelerinde parti örgütünün taleplerini dikkate alacak bir değişiklik yapılması için komisyon kurulacağına da karar verildiğini söyledi. 

Yaklaşık 9 ay sonra yapılacak yerel seçimlere de değinen Faik Öztrak, "Partimize yerel yönetim seçimlerinde büyük bir başarı yaşatması için gereken her türlü çabayı göstereceğiz" şeklinde konuştu.

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