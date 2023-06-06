Başbakan üst düzey Japon heyetini kabul etti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur ​​Barzani ve üst düzey Japonya heyetiyle bir araya gelerek, Kürdistan Bölgesi ile Japonya arasındaki ilişkileri geliştirme fırsatlarını görüştü.

Başbakan Mesrur Barzani, Japonya'nın Orta Doğu ve Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kansuke Nagaoka, Japonya'nın Irak Büyükelçisi Futoshi Matsumoto ve Japon şirketlerinin temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti.

Japon heyetinin Kürdistan Bölgesi ziyaretini memnuniyetle karşılayan Başbakan, “Japonya'nın eşsiz deneyimi, özellikle insan kaynaklarına yatırım yapma ve yeni nesli yenilik ve icat konusunda eğitme açısından yararlanmaya değer. Japonların bu konudaki deneyimi takdire şayan ve çok faydalı olabilir” dedi.

Japon heyeti ise, son birkaç yılda inşaat ve yeniden yapılanma anlamında büyük ilerleme kaydeden Kürdistan Bölgesi'ndeki Japon yatırımlarının gelişmesi için birçok fırsat olduğunu vurguladı.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Japonya arasındaki ulaşım, tarım, eğitim ve sanayi alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.