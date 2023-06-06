Politika

CHP'nin meclis başkanı adayı Tekin Bingöl

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) TBMM Başkanı adayı Ankara vekili Tekin Bingöl oldu.
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CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl
CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl
türkiye CHP TBMM Tekin Bingöl

HABER MERKEZİ

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, gazetecilere açıklamada bulundu.

Özel, CHP’nin TBMM Başkanı adayının Ankara Milletvekili Tekin Bingöl olduğunu söyledi.

1955’te Bitlis’te doğan Tekin Bingöl, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Bitlis Köy Hizmetlerinde kurum hekimliği ve serbest hekimlik yaptı. Özel Sektörde şirket yöneticiliği görevi üstlendi.

Öte yandan Yeşil Sol Parti Tülay Hatimoğulları Oruç’u, AK Parti Numan Kurtulmuş'u, İYİ Parti Cihan Paçacı'yı, TİP ise tutuklu Can Atalay'ı Meclis Başkanı adayı olarak açıkladı.

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