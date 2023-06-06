CHP'nin meclis başkanı adayı Tekin Bingöl
HABER MERKEZİ
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, gazetecilere açıklamada bulundu.
Özel, CHP’nin TBMM Başkanı adayının Ankara Milletvekili Tekin Bingöl olduğunu söyledi.
1955’te Bitlis’te doğan Tekin Bingöl, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Bitlis Köy Hizmetlerinde kurum hekimliği ve serbest hekimlik yaptı. Özel Sektörde şirket yöneticiliği görevi üstlendi.
Öte yandan Yeşil Sol Parti Tülay Hatimoğulları Oruç’u, AK Parti Numan Kurtulmuş'u, İYİ Parti Cihan Paçacı'yı, TİP ise tutuklu Can Atalay'ı Meclis Başkanı adayı olarak açıkladı.