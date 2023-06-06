Politika

Yeşil Sol Parti'nin meclis başkanı adayı belli oldu

Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, Meclis Başkanlığı adaylık başvurusunu TBMM Başkanlığına sundu.
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Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç
Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç
türkiye Tülay Hatimoğulları Oruç Yeşil Sol Parti TBMM

HABER MERKEZİ

Oruç, başvurusunu Yeşil Sol Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ile yaptı.

Başvuru sonrası açıklamada bulunan Tiryaki, parlamentoda TBMM Başkanlığı konusunda bir mutabakat sağlanmadığını belirterek, ittifak partilerinin diğer siyasi partilerle görüşme gereksinimi duymadığını dile getirdi.

Her siyasi partinin kendi adayını gösterdiğini söyleyen Tiryaki, şunları kaydetti:

“Parlamentonun açıldığı günlerde dahi bir mutabakat arayışı yoksa, geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayacak bir şey olmayacaktır. Umuyorum gruplar bundan sonra parlamento çalışmalarında birbirleri ile daha fazla diyalog içerisinde olurlar, ortak bir karar almaya çalışırlar.”

 

 

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