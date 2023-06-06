İBV’de iki etkinlik birden: Resim sergisi ve şiir gecesi

İSTANBUL (K24)

Kürdistan Bölgesi şairlerinden Qubadî Celîzade, Kejal Ehmed ve Mueyad Teyîb İstanbul’da İsmail Beşikçi Vakfı’nda şiir gecesine katılıyor.

Şiir gecesi etkinliği 17 Haziran’da saat 15.00’te gerçekleşecek.

Ayrıca Güney Kürdistanlı ressam Rostem Axala'nın resim sergisinin açılışı yapılacak.

Söz konusu serginin açılışı ise 16 Haziran’da saat 15.00’te yapılacak.

Sergide ressam Rostem Axala'nın Kürdistan halkının ve bölgesinin yaşadığı felaketler ile trajedileri yer bulacak.

Ayrıca Kürt trajedilerini anlatan bir belgesel gösterisi de olacak.

Êvara Peyvê

Hinek ji peyvên sê îkonên helbesta kurdî li Başûr: Qubady Jelizade, Kajal Ahmad, Mueyed Teyib

17.06.2023, Şemî

Saet: 15:00

Cih: İBV (İsmail Beşikci Vakfı)

İstiklal Cd. Ayhan Işık sok. 21/1

Beyoğlu



Bi hemahengiya

Kurdistan Chronicle

Weqfa İsmail Beşikci

û Avesta pic.twitter.com/Qgkc1RzdP2 — Avesta Yayınları (@avestayayin) June 5, 2023

K24’e konuşan Axala, etkinliğin gerçekleşmesini “mutluluk verici” olarak nitelendirerek şunları ifade etti:

“Ülkemin gençliği ve acısı resimlerimin kaynağıdır. Resimlerimi bu şehirde, bu ülkenin onlarca büyük sanatçısı ve aydınının önünde sergileyebilirim.”

Etkinlikler İsmail Beşikçi Vakfı, Chronicle ve Avesta Yayınları'nın işbirliğiyle gerçekleşecek.