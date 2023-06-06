Kültür-Sanat

İBV’de iki etkinlik birden: Resim sergisi ve şiir gecesi

İsmail Beşikçi Vakfı (İBV), Chronicle ve Avesta Yayınları'nın işbirliğiyle 16 ve 17 Haziran tarihlerinde “resim sergisi” ile “şiir gecesi” olmak üzere iki farklı etkinlik düzenleyecek.
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türkiye Şiir Resim sergisi İBV Avesta Yayınları

İSTANBUL (K24)

Kürdistan Bölgesi şairlerinden Qubadî Celîzade, Kejal Ehmed ve Mueyad Teyîb İstanbul’da İsmail Beşikçi Vakfı’nda şiir gecesine katılıyor.

Şiir gecesi etkinliği 17 Haziran’da saat 15.00’te gerçekleşecek.

Ayrıca Güney Kürdistanlı ressam Rostem Axala'nın resim sergisinin açılışı yapılacak.

Söz konusu serginin açılışı ise 16 Haziran’da saat 15.00’te yapılacak.

Sergide ressam Rostem Axala'nın Kürdistan halkının ve bölgesinin yaşadığı felaketler ile trajedileri yer bulacak.

Ayrıca Kürt trajedilerini anlatan bir belgesel gösterisi de olacak.

K24’e konuşan Axala, etkinliğin gerçekleşmesini “mutluluk verici” olarak nitelendirerek şunları ifade etti:

“Ülkemin gençliği ve acısı resimlerimin kaynağıdır. Resimlerimi bu şehirde, bu ülkenin onlarca büyük sanatçısı ve aydınının önünde sergileyebilirim.”

Etkinlikler İsmail Beşikçi Vakfı, Chronicle ve Avesta Yayınları'nın işbirliğiyle gerçekleşecek.

 

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