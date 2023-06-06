Erdoğan: Anayasa değişikliği teklifimizi milletin takdirine sunacağız

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi.

Beştepe'deki toplantı yaklaşık 4 buçuk saat sürdü. Erdoğan, seçimden sonraki ilk kabine toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

"3 Haziran tarihinde TBMM'de mazbatamızı alıp yemin ettik. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde yurt içi ve yurt dışından 5 bini aşkın misafirimizin iştirakiyle göreve başlama törenimizi yaptık” diyen Erdoğan, şunları ifade etti:

“Başta 'gardaşlarım' olmak üzere törenimize iştirak eden tüm devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür ediyorum. Binlerce kilometre öteden gelerek gösterdikleri kadirşinaslıkları hiçbir zaman unutmayacağımı belirtmek istiyorum. Ta Venezuela'dan devlet başkanının bu törene katılmış olması gerçekten bizleri mütehassıs etmiştir. Aynı şekilde yurt içinden de törene katılan tüm vatandaşlarıma da tekrar şükranlarımı sunuyorum. Dünyanın dört bir köşesinden gelen yabancı misafirlerimizin iştiraki büyük ve güçlü Türkiye'nin tezahürü olduğuna inanıyorum.”

DIŞ POLİTİKAYLA İLGİLİ İDDİALARIN TEMELSİZ OLDUĞU ANLAŞILDI”

Erdoğan, “Siyaset gibi diplomasiyi eski dar kalıplarla okuyanların Türk dış politikasıyla ilgili iddiaların temelsiz olduğu anlaşılmıştır. Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğuna bir kez daha şahitlik ettik. Siyasi görüş fark etmeksizin 85 milyonun tamamının bundan onur ve gurur duymasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

MUHALEFETİN DERS ALMASINI ÜMİT EDİYORUZ”

Türkiye Cumhurbaşkanı, “Elbette buradaki mesajların tüm bileşenleriyle muhalefet tarafından da iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti:

“Muhalefetin hatalarından ders alarak özellikle vatanımızın bekası, milletimizin istikbaline dair konularda artık daha hassas davranmasını, daha Türkiye eksenli yaklaşım benimsemelerini ümit ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak yaptığımız Türkiye ortak paydasında buluşma davetimize toplumumuzun tüm kesimlerinden müsbet cevap bekliyoruz. Biz sonuçtan bağımsız olarak 85 milyon Türkiye'nin tamamını kucaklamaya devam edeceğiz.”

“MAZİDEN ATİYE KURDUĞUMUZ KÖPRÜNÜN ADI MUHAFAZAKAR DEVRİMCİLİK”

“Bizim anlayışımızda kesinti, kopukluk değil devamlılık esastır. Maziden atiye kurduğumuz köprünün belirleyici unsuru muhafazakar devrimciliktir” diyen Erdoğan, şunları dile getirdi:

“Bir taraftan kendimizi, kadrolarımızı, politikalarımızı yenilerken diğer taraftan da özümüze hep bağlı kaldık, ruh kökümüzden asla kopmadık. Seçmenlerimizle birlikte iradesini farklı şekilde kullanan insanlarımızın da sesine kulak verdik. Başkaları gibi yankı odalarına özellikle hapsolmak yerine siyaseti milletimiz için, milletimizin içinde ve milletimizle birlikte yaptık. Her gelen arkadaşımız selefinin yaptığı hizmetlerine yenilerini eklemenin mücadelesini verdi. Temsil aldığı bayrağı daha da yücelterek, alnı ak bir şekilde halefine devretti. Bir kez daha 28. dönem milletvekili olarak yüce Meclisimizde hizmet verecek tüm bakan arkadaşlarıma şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Önceki bakanlarımızın Covid-19 sürecindeki zorlukların aşılması ile 6 Şubat depremleriyle mücadelemizde sergiledikleri insan üstü çabalar her türlü takdirin üzerindedir. Kendileriyle yakın istişare ve iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz.”

“YENİ KABİNEMİZİN İŞİNİN KOLAY OLMADIĞINI BİLİYORUZ”

Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras olacaktır. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefi çok çalışmayı, daha fazla icraat ve eser üretmeyi gerektirir. Kabine üyelerimiz tecrübe, ehliyet ve uzmanlık alanları itibariyle Türkiye Yüzyılı'nın mimarları arasında yer alacak vasıflara ziyadesiyle sahiptir. Yeni kabinemizin işinin kolay olmadığını da biliyoruz. Bu zorluk sadece aşmamız gereken meselelerle, yakalamamız gereken hedeflerle sınırlı değildir. Devralınan mirasın daha da büyütülmesiyle ilgilidir” şeklinde konuştu.

“ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ MİLLETİN TAKDİRİNE SUNACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yılı bulan siyasi hayatımızın alameti farikası hizmet ve eser siyasetidir” diyerek, şunları vurguladı:

“Ahdine, kavline, sözünü sadık yönetim olarak 17 kez milletimizin takdirini kazandık. Bizim için en büyük kazanç budur. Yeni dönemimizde de halkımıza verdiğimiz tüm sözlerin takipçisi olacağız. İki kelimeye çok dikkat edin, biz bu iki kelimenin, iki kavramın uygulayıcısı olacağız. Bir istikrar, iki güven. İstikrar ve güvenle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Bir şeyi daha söylüyorum: Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasından, toplumun temel direği olan ailenin sapkın akımlardan korunmasına kadar her türlü adımı atacağız. Bu minvalde Anayasa değişikliği teklifimizi milletin takdirine sunacağız.”

“KÜLTÜREL ALANDA YENİ BİR HAMLE YAPACAĞIZ”

Erdoğan, “Eğitimi son 21 yıldır olduğu gibi listemizin en başında tutacağız. Adalet hizmetlerinin çok hızlı, etkin ve kaliteli bir şekilde sağlanmasına yönelik reformlarımızı artıracağız” dedi ve şöyle konuştu:

“Terör örgütlerine, zehir tacirlerine, her türlü suç çetelerine karşı amansız mücadeleyi kararlıkla yürüteceğiz. Cudi, Gabar, Tendürek, Besler Deresi'nde yine biz olacağız, buraları bu teröristlere asla bırakmayacağız. Sosyal güvenlikte şehit, gazi ve yakınlarının daha güçlü şekilde yanında olacağız. Savunma sanayi atılımlarımıza inşallah yenilerini ekleyeceğiz. Sanayi ve teknoloji alanında Türkiye'nin otomobili gibi katma değeri yüksek inovatif ürün yelpazemizi daha da güçlendireceğiz. Ulaştırmada ülkemizi yol, tünel, hızlı tren hatları, havalimanlarıyla ilmek ilmek dokumayı sürdüreceğiz. Turizmde potansiyelimizi en üst düzeyde harekete geçirirken kültürel alanda yeni bir hamle başaracağız.”

“DEPREMZEDELERİMİZİ YENİ YUVALARINA KAVUŞTURACAĞIZ”

Erdoğan, “Çevre ve şehircilikte millet bahçeleri, kentsel dönüşüm projeleriyle Türkiye'nin çehresini değiştirerek adımları atacağız. İnşallah perşembe günü bir bölüm millet bahçelerinin açılışını Adıyaman merkezi olarak açılış törenlerini gerçekleştireceğiz. İklim değişikliği ile mücadele konusunda daha kararlı çalışmalar yürüteceğiz. 219 bini ilk 1 sene içinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutu yaparak depremzedelerimizi yeni yuvalarıyla buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

“HAYAT PAHALILIĞI VE FAHİŞ FİYATI MİLLETİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARTACAĞIZ”

Ekonomideki sorunlara da değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve büyümeden taviz vermeden Türk ekonomisini daha da güçlendireceğiz. Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu tüm boyutlarıyla milletimizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız. Hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekilliği seçimlerinin istikrardan yana sonuçlanması ekonomimize olan güveni artırmıştır. Seçim ayı olan mayıs ayında ekonomik güven endeksi yüzde 1,4 artarak 103,7'ye yükseldi. Reel kesim güven endeksi ise 105,1 olarak gerçekleşti. Enflasyon oranı mayıs ayında yüzde 40'ın altına gerileyerek yüzde 39,6 olarak gerçekleşti. Enflasyonu daha önce nasıl tek haneye indirdiysek yine başaracağız.”

“SIĞINMACILARIN ANAVATANLARINA DÖNÜŞÜNÜ TEŞVİK EDECEĞİZ”

Türkiye’deki sığınmacıların sorunları hakkında da konuşan Erdoğan, “Savaştan ve terör örgütlerinin saldırılarından kaçarak ülkemize sığınan kardeşlerimizin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde, dualarını da alarak anavatanına dönüşlerini teşvik edeceğiz. Her ne olursan olsun Türkiye'yei Boraltan Köprüsü faciası gibi yeni utançlar yaşatmayacağız. Bu meseleyi tarihimize, inanç değerlerimize yakışan şekilde suhuletle çözüme kavuşturacağız” dedi.

“ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR”

“2023 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledik. Alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Ayrıca hububat üretim primi destek olarak verilecektir” diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu da çalışmalarına başlıyor. Son olarak bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla ile vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır.”