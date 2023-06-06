Erdoğan: Yeni kabinenin işi kolay değil

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ardından yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı; 19.20'de sona erdi.

Kabine toplantısının ardından Erdoğan açıklama yapıyor:

"Seçim sürecini suhuletle tamamladık. Milletimiz rekor bir katılımla iradesine geleceğine sahip çıktı. Elde ettiğimiz tarihi başarıyla 17. seçim zaferine imza atmış olduk. Seçimi tüm Türkiye kazanmıştır. Asırlık hedeflerimize kasteden odaklar dışında seçimlerin kaybedeni yoktur. Seçimler gelir geçer. Asıl mesele devletimizin birliği, bütünlüğü ve geleceğidir. Sandıktan çıkan iradeye teslim olduk. Her seçimden sonra esas gündemimize geri döndük.

Adeta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu andıran manzaranın görmesini bilenler için pek çok anlamı vardır.

Muhalefetin hatalarından ders alarak özellikle vatanımızın bekası konularında artık daha hassas davranmasını, daha Türkiye eksenli yaklaşım benimsemelerini umut ediyoruz.

Bundan sonra da adaletten sapmayacak, kuşatıcı bir tavırla Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz.

Bizim anlayışımızda devamlılık esastır. Maziden atiye kurduğumuz köprünün belirleyici unsuru muhafazakar devrimciliktir. Bulunduğumuz görevleri bayrak yarışı olarak gördük. Bizler de emaneti bizden sonrakilere teslim edeceğiz.

Yeni kabinemizin işinin kolay olmadığını biliyoruz.”

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