Politika

ABD: Ukrayna’yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli mali kaynağa sahibiz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli mali kaynağa sahip olduğunu söyledi.
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ABD Beyaz Saray Ukrayna John Kirby

HABER MERKEZİ

Kirby, günlük basın toplantısında Ukrayna’daki gelişmelere değindi.

John Kirby “Mevcut mali yılın sonuna kadar (sonbaharda sona eriyor) Ukrayna'yı ve onun savaş alanındaki operasyonlarını desteklemek için yeterli finansal kaynaklara sahibiz" dedi.

Kirby, yönetimin daha fazla finansmana ihtiyaç duyması halinde, bunu Kongre'den isteyebileceğini belirterek, "Bu gerektiği zamanda yapılacak, ancak bu aşamada böyle bir ihtiyaç yok” diye ekledi.

 

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