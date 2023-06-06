ABD: Ukrayna’yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli mali kaynağa sahibiz

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Kirby, günlük basın toplantısında Ukrayna’daki gelişmelere değindi.

John Kirby “Mevcut mali yılın sonuna kadar (sonbaharda sona eriyor) Ukrayna'yı ve onun savaş alanındaki operasyonlarını desteklemek için yeterli finansal kaynaklara sahibiz" dedi.

Kirby, yönetimin daha fazla finansmana ihtiyaç duyması halinde, bunu Kongre'den isteyebileceğini belirterek, "Bu gerektiği zamanda yapılacak, ancak bu aşamada böyle bir ihtiyaç yok” diye ekledi.