İmam Taşçıer: HDP güçlenmek istiyorsa 30 yıl önceki siyasete dönmeli

DİYARBAKIR (K24)

Seçim sonuçları başta muhalefet olmak üzere tüm siyasi partileri harekete geçirdi.

14 Mayıs’ta, önceki seçimlere göre oy kaybeden Halkların Demokratik Partisi (HDP), bu kaybın sebeplerini değerlendirme sürecini seçimin ikinci turunun sonrasına ertelemiş, HDP ve Yeşil Sol Parti yöneticileri 28 Mayıs’tan sonra bir özeleştiri süreci başlatacaklarını bildirmişti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda, “Bizim bu konuda bir diyalog sorunumuz ve bir görüşme sıkıntımız yok. Bizler halkımızın bizden beklediği şekilde bir tartışma ve bir özeleştiri sürecindeyiz. Bu iktidar kimi tercihler yaptı, kimi suç odaklarıyla ittifaklar gerçekleştirdi. Halkımızın takdiri ortadadır. İktidar kulvarlarında gezenlere bu konudaki tavrımız nettir. Suç örgütleriyle ilişki halinde olanlara yönelik tavrımız değişmeyecektir” denilmişti.

Öte yandan HDP’nin eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yapılacak kongrede aday olmayacaklarını açıklamıştı.

“30 YIL ÖNCEKİ SİYASET ‘KÜRDİSTAN İÇİN ÖZGÜRLÜK’ DİYORDU”

K24’e konuşan HDP’nin eski milletvekillerinden İmam Taşçıer, “Hükümet yıllardır HDP’ye baskı yapıyor ama seçim sonuçları HDP’nin politikasında bir yanlış olduğunu ortaya çıkardı” dedi.

Taşçıer, “HDP 30 yıl önceki fikirlerine dönmeli” diyerek, o dönemi şöyle anımsattı:

“O dönemki Kürt siyaseti ‘Kürdistan için özgürlük, Türkiye için demokrasi’ diyordu. Özgürlük talebi Kürtler için statü talebiydi. HDP bu politikayı ortaya koymazsa, partinin başarılı olması zor olacaktır. Bu yeni süreçte HDP kongresi tamamlanacak ve görüşmeler yapılacak. Kongrelerde ve toplantılarda bu konular gündeme gelecektir.”

Kürt siyasetçi İmam Taşçıer 25., 26. ve 27. dönem HDP Diyarbakır milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) seçildi.

Kamu İktisadi Teşebbüsü Komisyonu Üyeliği yaptı.