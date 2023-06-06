HRW: Şengal’i 12 farklı silahlı grup kontrol ediyor

ERBİL (K24)

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Şengal’deki duruma dair “İç siyasi savaş, Şengal’in inşasını engelliyor” başlıklı bir rapor yayımladı.

Şengal’de 2014’ten bu yana 200 binden fazla kişinin yerinden edildiğini anımsatan HRW, bunların yüzde 85’inin Ezidi Kürtler olduğunu aktardı.

Rapora göre Şengal için bütçenin belirlenmesi sağlık, elektrik, su ve barınma ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olabilir.

HRW, siyasi çekişmelerin ve çatışmaların bunun önüne geçtiğini vurguladı ve “PKK ile bağlantılı silahlı grup ve milislerin varlığı nedeniyle Şengal’in sorunları daha da karmaşık hale geldi” değerlendirmesinde bulundu.

HRW raporunda, kente dönenlerin elektrik ve su sıkıntısı çektiği kaydedildi.

Şengal sakinlerinin yüzde 90’ının yaşamlarını su tankerleri ile sürdürdüğü belirtildi.

Raporda, Şengal’de okulların askeri işler için kullanıldığı kaydedilirken, kentte 12 farklı silahlı grubun bulunduğu ve bu grupların kenti kontrol ettiği ifade edildi.

Bu arada Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü istatistiklerine göre 2014-2017 yılları arasında Şengal’deki toplu konutların yüzde 80'i ve yerleşim birimlerinin yüzde 70'i DAİŞ saldırıları nedeniyle yıkıldı.