İsveç Yüksek Mahkemesi’nden 'PKK sempatizanı' bir şahsın Türkiye'ye iadesine yeşil ışık

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İsveç tarafından Türkiye'ye iade edilecek ilk "PKK destekçisi" olacak olan bu kişinin iade edilip edilmeyeceği konusunda son kararı İsveç hükümeti verecek.

İade edilmesi yönünde karar verilen 35 yaşındaki şahıs, 2014 yılında 'içinde esrar bulunan bir çanta taşıdığı' gerekçesiyle Türkiye'de dört yılı aşkın hapis cezasına çarptırılmıştı.

Söz konusu şahıs şartlı tahliye edildikten sonra İsveç'e gitmiş ancak Türk savcılığının talebi üzerine ağustos ayında bu ülkede tutuklanmıştı.

İsveç medyasına konuşan ismi açıklanmayan kişi, PKK'ye verdiği destek nedeniyle Türk yetkililer tarafından hedef alındığını söyledi.

Pazar günü Stockholm'de NATO karşıtı sloganlar atan ve PKK bayrakları taşıyan yüzlerce kişi, İsveç'in yeni terörle mücadele yasasını protesto etmişti.

İsveç'te 1 Haziran'da yürürlüğe giren yeni yasa "terör örgütüne katılma" suçunu kovuşturmaya açarak ülkenin bu alandaki mevzuatını güçlendiriyor.

Bu düzenleme, Türkiye'nin NATO vetosunu kaldırması için öne sürdüğü şartlardan birini oluşturuyor.

Ankara'nın, 11 Temmuz'da Vilnius'da yapılacak NATO Zirvesi öncesi İsveç'in tam üyeliğine onay vereceği yorumları yapılıyor. (Kaynak: Euronews, AFP)