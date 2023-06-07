Politika

Afganistan’daki suikastı DAİŞ üstlendi

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde, Taliban'ın atadığı Vali Yardımcısı Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi'nin ölümüyle sonuçlanan suikastı, terör örgütü DAİŞ üstlendi.
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DAİŞ mensupları (Arşiv)
DAİŞ mensupları (Arşiv)
dünya Afganistan suikast DAİŞ

HABER MERKEZİ

Terör örgütü DAİŞ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde düzenlenen söz konusu saldırıyı üstlendi.

Badahşan vilayetinin merkez ilçesi Feyzabad'ın Mahkeme Meydanı'nda, Badahşan vilayeti Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi intihar saldırısında hedef alınmış ve hayatını kaybetmişti.

9 Mart'ta da Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin valilik binasında DAİŞ'in üstlendiği bombalı saldırıda, Taliban geçici hükümetinin Valisi Muhammed Davud Muzemmil yaşamını yitirmişti.

Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinin ardından DAİŞ, gerek Taliban mensuplarına gerekse sivillere yönelik saldırılarını artırmıştı.

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