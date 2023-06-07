Yıkılan baraj nedeniyle 42 bin kişi tehlikede: Kherson’da acil durum ilanı

HABER MERKEZİ

Ukraynalı yetkililer Nova Kakhovka Barajı'nın çökmesi sonrası Dinyeper Nehri boyunca Ukrayna ve Rusya kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 42 bin kişinin sel tehlikesi altında olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yardım Şefi Martin Griffiths ise barajın çökmesinin ciddi ve geniş kapsamlı sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Griffiths BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, felaketin büyüklüğünün tam olarak önümüzdeki günlerde anlaşılacağını söyleyerek "cephe hattının her iki tarafındaki binlerce insan için ev, gıda, güvenli su ve geçim kaynaklarının kaybı" açısından sonuçlara neden olacağını belirtti.

KHERSON’DA ACİL DURUM VE TAHLİYELER

Barajın yaklaşık 60 km aşağısında yer alan Kherson şehrinde salı günü su seviyesi 3,5 metre yükseldi. Bölge sakinleri dizlerine kadar gelen suyun içinden geçerek evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Otobüsler, trenler ve özel araçlar, sel tehdidi altındaki yaklaşık 80 yerleşim birimindeki insanları güvenli bir yere tehlike etmek için seferber edildi.

Bölgede pek çok yerleşim yerinin sular altında kalması nedeniyle acil durum ilan edildi.

Rusya kontrolündeki bir bölgede nehir kıyısında bulunan Kazkova Dibrova hayvanat bahçesinin tamamen sular altında kaldığı ve 300 hayvanın tamamının hayatını kaybettiği bildirildi.

UKRAYNA VE RUSYA’DAN KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Ukrayna ve Rusya bu büyük barajın çökmesi sonucu sel sularının Ukrayna'nın savaş bölgesinin bir bölümüne yayılmasından ve binlerce kişinin kaçmak zorunda kalmasından birbirlerini sorumlu tutuyor.

Ukrayna, Rusya'nın bir hidroelektrik santraline güç sağlayan Nova Kakhovka Barajı'nı vurarak kasıtlı bir savaş suçu işlediğini belirtiyor.

Kremlin ise Kahovka Barajı’nın yıkılmasını, Ukrayna’nın gerçekleştirdiği kasıtlı bir sabotaj olduğunu öne sürüyor. Ukrayna bu suçlamayı reddediyor.