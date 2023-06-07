Yaşam

Aç kalan aslanlar köylere saldırdı

Kenya'da kuraklık nedeniyle yiyecek bulamayan aslanların yerleşim yerlerine girerek çiftlik hayvanlarına saldırmaya başladığı belirtildi.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
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HABER MERKEZİ

Kenya'daki Amboseli Ulusal Parkı yakınında çiftliği bulunan Parkeru Ntereka, basına yaptığı açıklamada, aslanların keçilerine saldırdığını ve hayvanlarının yaklaşık yarısının telef olduğunu aktardı.

Ntereka, "Aslanlar tarafından 12 keçim saldırıya uğradı ve bu ailem için büyük bir kayıp. Çocuklarımın okul masraflarını bu hayvanlar ile sağlıyordum" dedi.

Rosi Lekimankusi de 13 keçisinin aslan saldırısına uğradığını belirterek, bu durumun kendilerini zor durumda bıraktığını ve saldırıların artmasından endişe duyduğunu vurguladı.

Yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalar yürüten The Big Life Vakfı, aslanların saldırısına uğrayan hayvanlar için köylülere tazminat teklifinde bulunsa da köylüler verilen rakamın yeterli olmadığı görüşünde.

Amboseli Ulusal Parkı’na yakın köylerde geçen ay 6 aslan keçilere ve bir köpeğe saldırdıktan sonra öldürülmüştü. Öldürülenler arasında dünyanın en yaşlı aslanlarından Loonkiito da bulunuyor.

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