Başbakan Mesrur Barzani, Azerbaycan Büyükelçiliği Maslahatgüzarıyla görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Azerbaycan’ın Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nesir Memedov’u kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Büyükelçilik Maslahatgüzarı Memedov, ülkesinin, Kürdistan Bölgesi’yle olan ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu ve gelecekte Kürdistan Bölgesi’nde konsolosluk açmak istediklerini belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani de Azerbaycan’la ilişkilerin gelişmesinden yana olduklarını vurguladı.