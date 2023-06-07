Ekonomi

Malatya’dan 110 ülkeye 169,5 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı

Maraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'dan bu yılın ocak-mayıs döneminde 110 ülkeye 31 bin 115 ton kuru kayısı ihraç edilerek, 169 milyon 582 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.
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Foto: AA
Foto: AA
kürdistan malatya kayısı

HABER MERKEZİ

AA’nın Malatya Ticaret Borsası verilerinden derlediği bilgiye göre, Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret belgeli ürünü Malatya kayısısının ihracat getirisi arttı.

Mayıs ayında 4 bin 957 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 30 milyon 686 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Yılın ilk 5 ayında ise ABD başta olmak üzere Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Avustralya, Brezilya, Hollanda, Rusya, İsrail, İtalya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 110 ülkeye 31 bin 115 ton kuru kayısı ihraç edildi, 169 milyon 582 bin dolar gelir elde edildi.

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği Malatya'dan geçen yılın aynı döneminde 28 bin 205 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 143 milyon 318 bin dolar ülkeye döviz girdisi sağlanmıştı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kuru kayısı ihracatında mayıs ayını başarıyla tamamladıklarını söyledi.

"Dünya kayısı başkenti" Malatya'da hasadın temmuz ayının ilk haftalarında başlaması öngörülüyor.

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