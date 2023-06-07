Başkan Barzani Kerkük’teki tarım arazileri sorunuyla ilgili Irak Başbakanı’yla görüştü

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kerkük Sorumlusu Muhammed Kemal, Kerkük’ün Topzawe ve Tirkelan köylerindeki tarım arazileri sorunuyla ilgili Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yle bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Muhammed Kemal, “Başkan Barzani, koparılmış bölgelerdeki Kürtlerin tarım arazileriyle ilgili soruna askeri müdahalede bulunulmasına son verilmesini istedi” dedi.

Bağdat tarafından Başkan Barzani’ye konuyla ilgili askeri müdahalelere son verileceğine dair söz verildiğini belirten KDP’li yetkili, Topzawe ve Tirkelan köylerine askeri güç girmeyeceğinin iletildiğini kaydetti.

Ayrıca Tirkelan’da Irak ordusu subayları için bir yerleşim birimi kurulması kararının da durdurulması sözü verildiği ifade edildi.