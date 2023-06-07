İşte dünyanın en pahalı şehirleri!
HABER MERKEZİ 2
Ülkeleri dışında çalışanlar için danışmanlık hizmetleri sağlayan ECA International, kentleri hayat pahalılığına göre sıraladığı Hayat Pahalılığı Raporunun sonuçlarını açıkladı.
Listede hayat pahalılığının bir yılda en fazla arttığı şehir İstanbul oldu. İstanbul geçen yıla göre 95 sıra yükselerek dünyanın en pahalı 108'inci kenti oldu.
ECA International'ın Üretimden Sorumlu Yöneticisi Steven Kilfedder, bu yükselişle ilgili olarak, "Şehir Ukrayna'daki savaştan etkilendi ancak artışın temel sebebi yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikaları sonucunda fiyatların yüzde 80'e yakın artması oldu. Kiralar, özellikle Şubat ayındaki depremler nedeniyle yerlerinden edilen Türk vatandaşlarının etkisiyle yükseldi" dedi.
Avrupa'daki şehirlerin yüzde 54'ünün hayata pahalılığındaki artış nedeniyle listede üst sıralara yükseldiği belirtiliyor.
ECA International'a göre Avrupa'nın en pahalı 10 şehri şu şekilde:
Cenevre, İsviçre
Londra, Birleşik Krallık
Zürih, İsviçre
Bern, İsviçre
Kopenhag, Danimarka
Moskova, Rusya
Oslo, Norveç
Lüksemburg Şehri, Lüksemburg
Dublin, İrlanda
Amsterdam, Hollanda
ECA International'a göre dünyanın en pahalı 10 şehri şu şekilde:
New York, ABD
Hong Kong, Hong Kong
Cenevre, İsviçre
Londra, Birleşik Krallık
Singapur, Singapur
Zürih, İsviçre
San Francisco, ABD
Tel Aviv, İsrail
Seul, Güney Kore
Tokyo, Japonya