İşte dünyanın en pahalı şehirleri!

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Ülkeleri dışında çalışanlar için danışmanlık hizmetleri sağlayan ECA International, kentleri hayat pahalılığına göre sıraladığı Hayat Pahalılığı Raporunun sonuçlarını açıkladı.

Listede hayat pahalılığının bir yılda en fazla arttığı şehir İstanbul oldu. İstanbul geçen yıla göre 95 sıra yükselerek dünyanın en pahalı 108'inci kenti oldu.

ECA International'ın Üretimden Sorumlu Yöneticisi Steven Kilfedder, bu yükselişle ilgili olarak, "Şehir Ukrayna'daki savaştan etkilendi ancak artışın temel sebebi yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikaları sonucunda fiyatların yüzde 80'e yakın artması oldu. Kiralar, özellikle Şubat ayındaki depremler nedeniyle yerlerinden edilen Türk vatandaşlarının etkisiyle yükseldi" dedi.

Avrupa'daki şehirlerin yüzde 54'ünün hayata pahalılığındaki artış nedeniyle listede üst sıralara yükseldiği belirtiliyor.

ECA International'a göre Avrupa'nın en pahalı 10 şehri şu şekilde:

Cenevre, İsviçre

Londra, Birleşik Krallık

Zürih, İsviçre

Bern, İsviçre

Kopenhag, Danimarka

Moskova, Rusya

Oslo, Norveç

Lüksemburg Şehri, Lüksemburg

Dublin, İrlanda

Amsterdam, Hollanda

ECA International'a göre dünyanın en pahalı 10 şehri şu şekilde:

New York, ABD

Hong Kong, Hong Kong

Cenevre, İsviçre

Londra, Birleşik Krallık

Singapur, Singapur

Zürih, İsviçre

San Francisco, ABD

Tel Aviv, İsrail

Seul, Güney Kore

Tokyo, Japonya