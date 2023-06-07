Erdoğan Zelenskiy ve Putin’le görüştü

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Kahovka Barajı'nda yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade eden Erdoğan, patlamaya ilişkin oluşturulabilecek uluslararası komisyonla ilgili “Türkiye'nin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu” belirtti.

Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini de dile getirdi.

Erdoğan, çatışmalar uzadıkça her gün yaşanan insani kayıpların önünü almanın da mümkün olmayacağını, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin hakim kılınması gerektiğini kaydederek, adil barışın tesisine dair gayretlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

PUTIN’LE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de konuştu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna operasyonundaki gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Kahovka Barajı'na saldırıya ilişkin, kapsamlı bir soruşturmanın hiçbir şüpheyle mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Rus ve Ukraynalı uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini dile getiren Erdoğan, bu bağlamda “Türkiye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını” belirtti.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler'le Rus tahıl ve gübresinin ihracına dair engellerin kaldırılması için yürütülen istişarelerin devamında fayda gördüğünü de söyledi.

Erdoğan, çatışmaların sona ermesi için gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.