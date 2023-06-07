DAİŞ’in kaçırdığı 6 Ezidi kadın ailelerine kavuştu

DUHOK (K24)

DAİŞ tarafından kaçırılan 6 Ezidi Kürt kadın, geçtiğimiz günlerde kurtarılmalarının ardından Duhok’ta ailelerine kavuştu.

2014 yılında Şengal’i işgal eden DAİŞ binlerce Ezidi kadın ve çocuğu kaçırmış, bir çoğunu da infaz etmişti.

6 Ezidi kadının kurtarıldığını geçtiğimiz günlerde Nobel ödüllü Ezidi Kürt aktivist Nadia Murad duyurmuştu.

Kürdistan Bölgesi Hükümetine bağlı Kaçırılan Ezidileri Kurtarma Ofisinin verilerine göre, DAİŞ’in kaçırdığı 6 bin 417 Ezidi’den şimdiye kadar 3 bin 568 kişi kurtarıldı.

Kaçırılanların 3 bin 548’inin kadın, 2 bin 869’unun ise erkek olduğu belirtiliyor.