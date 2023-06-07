Genel

DAİŞ’in kaçırdığı 6 Ezidi kadın ailelerine kavuştu

DAİŞ tarafından kaçırılan 6 Ezidi Kürt kadın, Duhok’ta ailelerine kavuştu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan DAİŞ Ezidi Duhok

DUHOK (K24)

DAİŞ tarafından kaçırılan 6 Ezidi Kürt kadın, geçtiğimiz günlerde kurtarılmalarının ardından Duhok’ta ailelerine kavuştu.

2014 yılında Şengal’i işgal eden DAİŞ binlerce Ezidi kadın ve çocuğu kaçırmış, bir çoğunu da infaz etmişti.

6 Ezidi kadının kurtarıldığını geçtiğimiz günlerde Nobel ödüllü Ezidi Kürt aktivist Nadia Murad duyurmuştu.

Kürdistan Bölgesi Hükümetine bağlı Kaçırılan Ezidileri Kurtarma Ofisinin verilerine göre, DAİŞ’in kaçırdığı 6 bin 417 Ezidi’den şimdiye kadar 3 bin 568 kişi kurtarıldı.

Kaçırılanların 3 bin 548’inin kadın, 2 bin 869’unun ise erkek olduğu belirtiliyor.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv