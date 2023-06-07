Politika

Bakanlar Kurulu’ndan Erbil ile Bağdat arasındaki bütçe anlaşmasının uygulanması çağrısı

Bakanlar Kurulu'nda Erbil ile Bağdat arasındaki bütçe anlaşmasının uygulanması vurgusunda bulunuldu.
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kürdistan Bakanlar Kurulu Mesrur Barzani Erbil Bağdat bütçe yasa tasarısı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda, Erbil ile Bağdat arasındaki bütçe anlaşmasının uygulanması vurgusunda bulunuldu.

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’nin de katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısında, Irak Parlamentosu’ndan Kürdistani fraksiyonların bütçe tasarısında Kürdistan Bölgesi’nin anayasal ve mali haklarını savunması istendi.

2023-2025 bütçe yasa tasarısında son gelişmelerin masaya yatırıldığı toplantıda, Erbil ile Bağdat hükümetleri arasındaki anlaşma çerçevesinde petrol ihracatının başlaması da ele alındı.

İki hükümet arasında imzalanan anlaşmaya desteğini yineleyen Bakanlar Kurulu, söz konusu anlaşmanın hukuki, bilimsel ve yasal temelde yoğun bir tartışmanın sonucunda imzalandığını vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan ve yeni kabine üyelerini tebrik eden Bakanlar Kurulu, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk ve ortak çıkarlar temelinde gelişeceğini umduğunu bildirdi.

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