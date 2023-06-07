Politika

Fransa’dan İran açıklaması: Geri adım atmayacağız

Fransa, İran'ın "Fettah" adını verdiği hipersonik balistik füze geliştirdiğini duyurmasını kaygıyla karşıladığını açıkladı.
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avrupa Fransa İran Balistik füze Fettah

HABER MERKEZİ

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fransa, İran'ın 6 Haziran'da duyurduğu, 1400 kilometre menzilli yeni bir balistik füze geliştirme açıklamaları nedeniyle kaygılı" ifadesine yer verildi.

Bu durumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğu belirtilen açıklamada, bu faaliyetlerin, İran'ın nükleer ve balistik programına ara vermediğini gösterdiğine işaret edildi.

Açıklamada, "İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için hareket etmekten geri adım atmayacağız" ifadesi kullanıldı.

İran yönetimi dün ülkenin ilk hipersonik balistik füzesi olarak nitelendirilen "Fettah"ı, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve üst düzey askeri yetkililerin katıldığı törenle duyurmuştu.

 

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