Bağdat’ta Kürdistan Bölgesi’nin bütçesine ilişkin anlaşmaya varıldı

BAĞDAT (K24)

Irak Parlamentosu’nun bütçe yasa tasarısını onaylamak için yarın yapacağı toplantı öncesinde Kürdistan Bölgesi’nin 2023, 2024 ve 2025 Irak bütçesindeki payı konusunda anlaşmaya vardı.

Fuad Hüseyin liderliğindeki bir Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) heyeti, Koordinasyon Çerçevesi taraflarıyla bir araya gelerek, üç hususta anlaşmaya vardı.

K24’ün edindiği bilgiye göre, Devleti İdare Koalisyonu partileri, SOMO tarafından Türkiye’nin Ceyhan Limanına sevk edilmek üzere Kürdistan Bölgesi'nden günlük 400 bin varil petrol ihraç edilmesini kabul etti.

Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının bu şekilde yapılmaması durumunda aynı miktarda petrolün yerel rafinerilere, geliri ise Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne verilecek.

Devleti İdare Koalisyonu partilerinin Kürdistan Bölgesi'nin petrol gelirleriyle ilgili olarak, Kürdistan Bölgesi'nin tüm petrol gelirlerinin Irak Maliye Bakanlığı'nın yerine, Kürdistan Bölgesi Hükümeti kontrolünde olacağı konusunda anlaştığı bildirildi.

Anlaşmanın üçüncü maddesinin ise, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin anlaşmaya uymaması halinde Kürdistan Bölgesi'nin bütçe payından kesileceği olduğu belirtildi.

Söz konusu koalisyon tarafları Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmaya göre Perşembe günü Irak'ın 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin bütçe tasarısını oylamaya karar verdi.

KDP, daha önce Irak Parlamentosu Maliye Komisyonu tarafından yapılan bütçe tasarısının 13. ve 14. maddelerinde yapılan değişikliklerde düzenleme yapılmaması halinde bütçe tasarısı için oy kullanmayacaklarını açıklamıştı.