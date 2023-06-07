Diyarbakır’da 3,8 şiddetinde deprem
HABER MERKEZİ
Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde saat 21.23’te 3,8 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 7, 2023
*
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Çüngüş (Diyarbakır)
Tarih:2023-06-07
Saat:21:23:08 TSİ
Enlem:38.231 N
Boylam:39.389 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/k6LkJkikuL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
4 Haziran’da da Çüngüş’te 4,2 şiddetinde deprem meydana gelmişti.
Depremin ardından paylaşımda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Elmadere-Çüngüş/Diyarbakır’da 4,2 deprem. Deprem Bitlis-Zagros bindirme kuşağı üzerinde. Bu kuşak son depremlerde Arap Levhası'nın kuzeye doğru hareketiyle sıkışıyor. Benzer sıkışmalar Siirt ve Hakkari bölgelerinde de görülebilir" ifadelerini kullanmıştı.