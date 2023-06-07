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Diyarbakır’da 3,8 şiddetinde deprem

Diyarbakır’da 3,8 şiddetinde deprem meydana geldi.
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kürdistan Deprem Diyarbakır Çüngüş AFAD

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde saat 21.23’te 3,8 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

4 Haziran’da da Çüngüş’te 4,2 şiddetinde deprem meydana gelmişti.

Depremin ardından paylaşımda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Elmadere-Çüngüş/Diyarbakır’da 4,2 deprem. Deprem Bitlis-Zagros bindirme kuşağı üzerinde. Bu kuşak son depremlerde Arap Levhası'nın kuzeye doğru hareketiyle sıkışıyor. Benzer sıkışmalar Siirt ve Hakkari bölgelerinde de görülebilir" ifadelerini kullanmıştı.

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