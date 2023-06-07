Kerkuki: İthal Arapların Kerkük'e dönüşü engellenmeli

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Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kerkük-Germiyan Teşkilatı Başkanı Kemal Kerkuki, ithal Arapların Kerkük’teki Kürt çiftçilerin ev ve arazilerine dönüşünün, anayasanın açık bir ihlali olduğunu söyledi.

Kerkük ve 140. madde bağlamındaki bölgelerde Kürt çiftçilerin sorunu devam ederken, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin bu bölgedeki Kürt haklarını savunma çabaları yoğunlaştı.

Kerkuki, ithal Arapların Kerkük'teki Kürt çiftçilerin arazilerine dönüşünün, Baas dönemindeki Devrim Liderliği Konseyi'nin kararlaştırdığı bölgelerin Araplaştırılması sürecinin bir tekrarı olduğunu kaydetti.

Söz konusu dönemde bu bölgelerin Kürt ve Türkmen sakinlerinin kovulduğunu ve Irak'ın güneyinden Arapların getirilip bu bölgelere yerleştirildiğini söyleyen Kerkuki, Kürtlerin arazilerinin işgal edildiğini hatırlattı.

İthal Arapların farklı gerekçelerle bölgeye gelmeye devam ettiğini kaydeden Kerkuki, “Baas rejiminin düşmesi ve yeni Irak Anayasasının kabul edilmesinden sonra, 140. Maddeye göre, ithal Araplara toprak ve para tazmin edildi ve geldikleri yerlere gönderildiler. İthal Araplar, tazminat sürecinden büyük ölçüde yararlandı” dedi.

İthal Arapların Kerkük’e dönüşünün bölgenin güvenliğini tehlikeye atacağını ve hayatın normal olmayacağını söyleyen Kerkuki, söz konusu Arapların gelişinin bir an önce engellenmesi gerektiğini bildirdi.

Anayasanın 140. maddesinin uygulanmasıyla ilgili olarak, söz konusu maddenin uygulanması ve bu bölgelerdeki durumun normalleştirilmesi için yeni bir komite oluşturulması gerektiğini kaydeden Kerkuki, oluşturulacak komitenin siyasi etkiden uzak olması gerektiğini belirtti.