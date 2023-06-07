Politika

Şimşek: Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var

Bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek, göreve başladığını bildiren Şimşek, Hükümetin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun olmadığını vurguladı.
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Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek
türkiye Mehmet Şimşek

HABER MERKEZİ

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekonomik gelişmelerle ilgili olarak, "Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var” dedi.

Bakan Şimşek, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek, göreve başladığını bildiren Şimşek, Hükümetin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun olmadığını vurguladı.

Şimşek, plan ve program dahilinde, belirlenen ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıkılan bu yolda hedeflere herkesin desteğini alarak ulaşacaklarının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var. Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var, uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz. Saygılarımla."

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