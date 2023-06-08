Maraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maraş'ın Andırın ilçesinde saat 6.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Deprem, yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 8, 2023
*
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Andırın (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-08
Saat:06:38:41 TSİ
Enlem:37.79 N
Boylam:36.271 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/XHzjChzQgl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi