ABD’den Rusya’ya Suriye suçlaması

HABER MERKEZİ

Amerikalı bir yetkili, Rusya'nın DAİŞ'le mücadele sırasında ABD ve koalisyon birlikleri ile Rus güçleri arasında çıkabilecek bir anlaşmazlığı engellemek için yapılan hava protokolünü tek taraflı olarak bitirdiğini duyurdu.

Al Arabiya haber kanalına bilgi veren ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT) sözcüsü "Pilotlarımız üzerinde mutabık kalınan bu protokollere bağlı kalmaya devam ederken, Rus ordusu kısa süre önce profesyonel bir Hava Kuvvetinden beklenen standartlardan uzaklaşarak bu anlaşmaları kasıtlı olarak ihlal etmeyi tercih etti" diye konuştu.

Amerikalı yetkili, Rus uçaklarının güvensiz ve profesyonel olmayan bir şekilde faaliyet göstermekte olduğunu, agresif manevralar yaptığını ve artan sıklıkta ABD'nin operasyon alanlarında çatışmasız saldırılar gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

Mart ayında ABD'nin Ortadoğu'daki hava operasyonlarından sorumlu komutanı Korgeneral Alexus Grynkewich Rus jetlerinin ABD üslerinin üzerindeki hava sahasını yaklaşık 25 kez ihlal ettiğini açıklamıştı.

Rusya da benzer şekilde Amerikan pilotlarının Rus uçaklarının yakınında, silah sistemlerini aktive etmek gibi profesyonellikten uzak hareketler yürüttüğünü ileri sürüyor.

"GERİLİMİ AZALTICI BİR DURUŞ SERGİLİYORUZ"

ABD Savunma Bakanlığı'nın kesin bir dille kınadığı bu suçlamalara da değinen sözcü, "Biz bilerek Rus uçaklarına herhangi bir silahı aktive etmemek ya da işaret vermemek için kasıtlı olarak gerilimi azaltıcı bir duruş sergiliyoruz. Aksi yöndeki yorumlar yanlıştır ve kasıtlı olarak kışkırtıcıdır" dedi.

Sözcü, koalisyon pilotlarının çarpışmaları önlemek ve yakındaki Rus savaş jetlerinden haberdar olmak için radar ve araç sistem ve sensörlerini kullanmaya başladığını da ifade etti.

ABD ve Koalisyon birlikleri DAİŞ’in yenilgiye uğratılması görevi kapsamında yıllardır Suriye'de bulunuyor. Hava protokolü, bu birliklerle ülkedeki Rus güçleri arasında, özellikle de havada kaza ya da yanlış anlaşmaları önlemek için iletişim kanallarını açık tutmayı amaçlıyor.