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Fransız meclisi ülke tarihinin en büyük askeri bütçesini kabul etti

Yasa tasarısı, 87'ye karşı 408 oyla kabul edildi.
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avrupa Fransa Ulusal Meclisi savunma bütçesi

HABER MERKEZİ

Fransız meclisi, ülkenin 2024-2030 dönemi savunma bütçesini 413 milyar euro'ya yükseltmeyi öngören tasarıyı kabul etti.

Fransa Ulusal Meclisi genel kurulunda, gelecek 7 yıllık savunma bütçesinin yaklaşık 413 milyar euro'ya çıkarılmasını öngören tasarı görüşüldü.

Yasa tasarısı, 87'ye karşı 408 oyla kabul edildi.

Daha önce hassas görevlerde yer alan Fransız askerlerin veya eski askerlerin, yabancı devlet veya yabancı şirkete çalışmadan önce bunu Savunma Bakanlığı'na beyan etme zorunluluğunu kapsayan tasarı, bakanlığın, söz konusu askerlerin bu işte çalışmalarına itiraz edebilme yetkisini içeriyor.

Tasarı yasalaşırsa idari makamlar, bazı şirketlerden, ordu için stratejik önem taşıyan titanyum gibi malzemeler veya farklı bileşenler için stok oluşturmasını isteyebilecek.

Tasarı, parlamentonun diğer kanadını oluşturan Senato'da da görüşülecek.

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