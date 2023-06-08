Yüksekova’da askeri aracın çarptığı çocuk öldü ∣ Hakkari Barosu: Bilinçli ihmal içeriyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Van güzergahına ilerleyen Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzman çavuşun kullandığı araç, 5 yaşındaki Erdem Aşkan isimli çocuğa çarptı.

5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı, araç sürücüsü olan uzman çavuşun gözaltına alındığı iddia edildi.

HAKKARI BAROSU’NDAN AÇIKLAMA

Hakkari Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “yıllardır polis aracı ve panzerlerin bölge halkının can güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğu” kaydedildi.

Yaşanan ölümler içinse, “Hiçbir şekilde önlem alınmıyor olması bilinçli bir ihmal içermektedir” denildi.

İHD: OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

İnsan Hakları Derneği (İHD) Hakkari Şubesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yüksekova İlçe jandarma Komutanlığı’nda görevli askeri personelin sevk ve idaresindeki hususi aracın çarpması sonucunda 5 yaşındaki E.A hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili takipte kalacağımızı bildiriyor, aileye ve yakınlarına sabırlar diliyoruz” denildi.

ÖHD: ZIRHLI ARAÇ DEĞİL, HUSUSİ ARAÇ

Öte yandan Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Hakkari Şubesi de, yaşanan olayın ve açılan soruşturmanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Ayrıca, ÖHD'nin açıklamasında “Edindiğimiz son bilgilere göre olaya karışan aracın zırhlı araç değil askeri bir personele ait olan bir araç olduğu öğrenilmiştir” denildi.