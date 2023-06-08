Politika

KDP Politbüro Başkan Barzani başkanlığında toplanıyor

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro bugün, Başkan Mesud Barzani başkanlığında Pirmam ilçesinde toplanıyor.
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kürdistan KDP Mesud Barzani

ERBİL (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre KDP Politbüro toplantısında Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın siyasi durumunun ele alınması bekleniyor.

Toplantı, Irak Parlamentosu’nun bütçe yasa tasarısını oylayacağı günle eş zamanlı yapılıyor.

Kürtlerin, önemli bir parçasını oluşturduğu Devleti Yönetme Koalisyonu dün yaptığı toplantıda, bütçe yasa tasarısının oylanacağı oturuma katılma kararı almıştı.

Öte yandan Koordinasyon Çerçevesi de gece geç saatlerde gerçekleştirdiği toplantıda, bütçe yasa tasarısının kabulü yönünde oy vermeyi kararlaştırdı.

Parlamento Maliye Komisyonu’nun bütçe yasa tasarısının, Kürdistan Bölgesi’ni ilgilendiren 13 ve 14’üncü maddelerinde değişikliğe gitmesi krize neden olmuştu. KDP, karardan dönülmemesi halinde oylamaya katılmayacağını açıklamıştı.

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