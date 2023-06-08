Kürt diasporasının ilk tiyatro buluşması Almanya'da gerçekleştiriliyor

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Kültürlerin kaynaşması ve Kürt tiyatrosunun tanıtılması amacıyla Kürt diasporasının ilk tiyatro buluşması ‘Hafıza, Anlatı ve Ülkeye Dönüş’ sloganıyla 16-17-18 Haziran tarihlerinde Almanya'da gerçekleşecek.

K24’e konuşan programın organizatörü Karwan Ali Mecul, “Tiyatro, hepimizi bir araya getiren yaşayan sanattır, bu nedenle Kürt Kabare Topluluğu olarak ilk tiyatro buluşmasını yapmak için ilk adımı biz attık” dedi.

Mecul, “Bize bir zamanlar tiyatroyu sevdirmiş deneyimli tiyatro sanatçılarını bir araya getireceğimiz için mutluyum. Gelin bu buluşmayı güzellik, özgürlük ve tiyatronun büyük mesajı üzerine bir buluşma yapalım. Umarım bu buluşmayı yıllık bir gelenek haline getiririz” ifadelerini kullandı.

16 Haziran’da başlayacak tiyatral programda resim sanatçısı Şilan Reşid’in tabloları ve Faruk Mirza Sadık’ın müzik eserleri sanatseverlerle buluşacak.

Organizasyonun sözcüsü Burhan Qeredaxi, K24’e yaptığı açıklamada, “Kültür alışverişi adına başarılı bir çalışma için bu organizasyonun arkasında pek çok sanatçı, gazeteci ve gönüllünün olduğunu belirtmekte fayda var” dedi.

3 gün sürecek programda sergiler, müzik dinletileri, tiyatro söyleşileri ve tiyatro gösterimleri olacak.