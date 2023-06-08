ABD büyükelçisi: Kürtlerin birliği seçimlerin yapılması açısından önemli

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye’de gazetecilerle bir araya gelen ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

K24 muhabirinin Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın durumuna ilişkin sorusuna Romanowski şu yanıtı verdi:

“Bölge’deki bütün tarafları, halkın talep ve ihtiyaçlarına yanıt verilebilmesi için birlikte çalışmaya ve farklılıkları bir kenara bırakmaya teşvik ediyoruz. Çünkü birliğin olmamasından ilk başta halk zarar görüyor. Güçlü bir Kürdistan Bölgesi’nin varlığı ve federal hükümet çerçevesindeki gelişmişliği, güvenliğin sağlanmasını beraberinde getiriyor. Bu yüzden birlikte çalışmak önemli.”

Şu an için öncelikli işlerinin Irak Anayasası çerçevesinde istikrarın sağlanması ve Peşmerge Bakanlığı’nda reform olduğunu belirten büyükelçi, “Bir diğer önceliğimiz de Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Irak’ı güçlendirmektir. Enerjide bağımsızlık ve Kürdistan Bölgesi’nde doğal gaz sektörünü geliştirmek, boruların geliştirilmesi ve petrol ve gazla ilgili kalıcı bir yasa çıkarmak da bunların başında geliyor” diye konuştu.

ABD büyükelçisi, “Bizim açımızdan önemli bir nokta daha var. O da yolsuzlukla mücadele ve ekonomik reform. Bunlar ticaret ve yatırımın daha da güçlenmesini sağlar. Bu Kürdistan Bölgesi’nin kalkınması açısından önemli. Kürdistan Bölgesi halkı seçimlerin zamanıyla ilgili karar verme hakkına sahiptir” dedi.