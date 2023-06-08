Politika

The Guardian: Britanya, göçmenleri engellemesi için Türkiye'ye 3 milyon sterlin verdi

The Guardian tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Britanya İçişleri Bakanlığı, göçmenlerin Britanya'ya ulaşmalarını önlemek için Türkiye'ye 3 milyon sterlin ödedi.
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avrupa Türkiye göçmen akını Britanya

HABER MERKEZİ

Gazetenin bilgi edinme özgürlüğü (FOI) talepleri doğrultusunda edindiği bilgilere göre Britanya, aynı gerekçeyle 2019'da Türkiye'ye 15 bin sterlin, daha sonra 2021-2022'de eğitim ve ekipman gerekçesiyle 425 bin sterlin sağladı. Belgelere göre bu miktar, 2023'te, "geri döndürme ve tekrar entegrasyon yardımı, eğitim ve personelle" 3 milyon sterline kadar yükseldi.

Yine belgelere göre, para gönderimi önce resmi kalkınma yardımı bütçesinden yapılırken, sonra İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı İçişleri Bakanlığı Uluslararası Operasyonlar bütçesinden yapıldı.

Bütçe sağlamanın yanında İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye gümrük güvenliği mensuplarına teçhizat da verdiği belirtildi. Belgelere göre Temmuz 2022'de Britanya, Türkiye'ye İran'la sınırında güvenlik için dokuz araç verdi.

The Guardian'a konuşan bir kaynak, "Türkiye'nin Britanya için son 2-3 yılda giderek önemli hale gelen bir ülke olduğunu, çünkü sınır güvenliği için çok kritik bir rol oynuyor olarak görüldüğünü" belirtti.

İşleyişe dair de bilgi veren kaynak, "Örneğin biz sınırın X bölgesinde güvenliğin artırılması gerekiyor dersek, onlar 'Bizim de Y'ye ihtiyacımız var' diyor" diye konuştu.

Kaynak, Britanya'nın "yasa dışı göç rotalarıyla ilgili bilgilerini de Türkiye'yle paylaştığını" ifade etti.

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