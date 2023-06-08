Sarıgül’ün partisi TDP, CHP’ye katılma kararı aldı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında seçime giren Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde açıklama yaptı.

“Ülkemizin sıkıntıda olduğu bir dönemde parti çıkarını ön plana alamayız. Kolay olanı değil, doğru olanı seçmeliyiz. Kolay olan başkalarını suçlamaktadır. Doğru olan elimizi taşın altına koymaktır ve Kılıçdaroğlu’nun yanında yer almaktır” diyen Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

“Demokrasiyi, insan haklarını, bireyin mutluluğunu, kültürlerin barış içerisinde yaşamasını savunanlar olarak ittifak halinde olmamız lazım. Tarih boyunca iyiyle kötü, haklı ile haksız, hep karşı karşıya gelmiştir. Eninde sonunda iyiler ve haklılar galip gelmiştir. Verdiğimiz kararla tarihin doğru tarafında yer alacağız. Meclisimizi ve demokrasimizi göstermelik olmaktan çıkaracağız. Türkiye’yi korkulardan ve korkutanlardan kurtaracağız. TDP ile CHP’nin birleşme süreci bugün başlamıştır.”

Öte yandan sürecin yürümesi için TDP Parti Meclisi genel kurul düzenleme kararı aldı. Genel Kurul sonrasında partiyi fes ederek CHP’ye katılma kararı alacak. Bu karar sonrasında TDP’nin resmi kimliği sonra ermiş olacak.