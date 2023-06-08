Politika

Blinken: DAİŞ’in yeniden ortaya çıkmasını engellemeye odaklanmalıyız

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "DAİŞ’in yeniden ortaya çıkmasını engellemeye odaklanmalıyız" dedi.
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ABD ABD Antony Blinken DAİŞ

HABER MERKEZİ

Resmi ziyaret kapsamında Riyad'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, DAİŞ’le Mücadele Küresel Koalisyonu toplantısında bir konuşma yaptı.

Antony Blinken, konuşmasında, "Aşırıcılar, yeniden saldırılar yapmak için fırsat kolluyor. DAİŞ’in hedefi olan ülkelerde istikrarı sağlamak için koyduğumuz hedeflere bağlı kalmalıyız" diye konuştu.

Blinken, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "ABD ve DAİŞ’le Mücadele Küresel Koalisyonu'nun 86 üyesi, aşırıcılara ve terörün yeniden ortaya çıkmasına karşı mücadeleye devam edecektir. DAİŞ’i Suriye ve Irak'ta sahada yendik, yeniden ortaya çıkmasını engellemeye odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Blinken, başka bir gönderisinde ise "Batı Afrika'daki ülkelerden mevkidaşlarımla verimli bir görüşme yaptık. Bölgedeki diplomatik ve güvenlik ortaklığımız, terör ve güvensizlikle mücadele için çok değerli" görüşünü paylaştı.

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