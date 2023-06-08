Liverpool Alexis Mac Allister'ı resmen duyurdu

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Bu sezon hedeflerinin uzağında kalan İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Arjantinli orta saha oyuncu Alexis Mac Allister'ı transfer ettiğini açıkladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Liverpool, Brighton Hove Albion'dan Alexis Mac Allister'ın transferi için açıklanmayan bir ücret karşılığında uzun vadeli anlaşmaya vardı" ifadeleri kullanıldı.

İngiliz medyasına göre, Liverpool ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Brighton formasıyla toplam 112 maça çıkarken 20 gol kaydetti.