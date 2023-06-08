Politika

Başbakan ve ABD Büyükelçisi’nden ‘anlaşmalara uyma’ vurgusu

Başbakan Mesrur Barzani ve ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, tüm tarafların anlaşmalara uymasının önemini vurguladı.
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kürdistan Mesrur Barzani Alina Romanowski görüşme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski ile bir araya geldi.

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks’in de hazır bulunduğu görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki sorunların anayasal temelde çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Başbakan ve ABD Büyükelçisi, tarafların anlaşmalara uymasının önemine değindi.

Irak bütçe yasa tasarısında Kürdistan Bölgesi’nin haklarının değerlendirildiği görüşmede Başbakan, federal hükümetle anlaşmak için gereken tüm çabayı gösterdiklerini ancak haklarının ihlal edilmesini kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin de ele alındığı görüşmede taraflar, seçimlerin belirlenen tarihte yapılması gerektiğini ifade etti.

 

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