Başkan Barzani’den Kürdistanlı sanatçıların rolüne övgü

ERBİL (K24)

Başkan Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Başkan Mesud Barzani, bugün Selahaddin’de çok sayıda Kürdistanlı sanatçıyı kabul etti.

Açıklamada Başkan Barzani’nin, görüşmede Kürdistanlı sanatçıların Kürdistan halkının tarihi, kültürel gelişimi, özellikle halkın bilinçlenmesi ve Kürdistan davasının tanınmasındaki rolünü takdir ettiği belirtildi.

Açıklamada Başkan Barzani’nin ayrıca, sanatın ve Kürdistan sanatçılarının Kürdistan halkının davasını ilerletme ve tanıtmadaki rolüne övgüde bulunduğu belirtildi.

Bir sanatçının halkını tanıtmada oynadığı rolün, siyasetçilerin rolü ve etkisinden çok daha büyük olabileceğini vurgulayan Başkan Barzani, “Bunun için Kürdistan sanatçılarının sanatlarını Kürdistan halkının meşru hak ve talepleri, milletin refahı, kalkınması ve birlikte yaşam kültürünün hizmetinde renklendirmesi gerekmektedir” ifadelerini kulandı.

Sanatçıların sorunlarının çözümüne ve taleplerine desteğini ifade eden Başkan Barzani, sanatçıların Kürdistan sanatını geliştirmesine hizmet etmeleri temennisinde bulundu.

Görüşmede ayrıca, sanatçıların kendi sorunlarına ilişkin fikir ve düşüncelerini Başkan Barzani ile paylaştıkları kaydedildi.