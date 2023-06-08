Yeni dönemin ilk MGK toplantısı sona erdi

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3 saat süren toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ile kuvvet komutanları katıldı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti'nin geride bıraktığımız yüzyılda karşı karşıya kaldığı sınamaların, milletimizin demokrasiye olan inancı ile istiklal ve istikbal mücadelesindeki azmini kesinleştirirken devletimizin temellerini daha da sağlamlaştırdığı belirtilmiş; Türkiye yüzyılının keskinleştirirken devletimizin başlangıcı olan yeni dönemde de ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılmasına devam edileceği vurgulanmıştır” denildi.

PKK’ye yönelik operasyonların süreceği mesajı verilen açıklamada, “Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriyelilerin gönüllü ve güvenli bir şekilde göndermelerinin konuşulduğu” kaydedildi.

Ayrıca toplantıda Kosova'da artan gerilim, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki diyalog süreci ve Sudan'daki çatışmaların ele alındığı belirtildi.