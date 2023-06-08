Politika

Yeni dönemin ilk MGK toplantısı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de biraraya gelen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye MGK toplantı Recep Tayyip Erdoğan

HABER MERKEZİ

3 saat süren toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ile kuvvet komutanları katıldı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti'nin geride bıraktığımız yüzyılda karşı karşıya kaldığı sınamaların, milletimizin demokrasiye olan inancı ile istiklal ve istikbal mücadelesindeki azmini kesinleştirirken devletimizin temellerini daha da sağlamlaştırdığı belirtilmiş; Türkiye yüzyılının keskinleştirirken devletimizin başlangıcı olan yeni dönemde de ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılmasına devam edileceği vurgulanmıştır” denildi.

PKK’ye yönelik operasyonların süreceği mesajı verilen açıklamada, “Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriyelilerin gönüllü ve güvenli bir şekilde göndermelerinin konuşulduğu” kaydedildi.

Ayrıca toplantıda Kosova'da artan gerilim, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki diyalog süreci ve Sudan'daki çatışmaların ele alındığı belirtildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv