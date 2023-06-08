BM: Kahovka Barajı’nın yıkılmasından 16 bin kişi etkilendi

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Birleşmiş Nilletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shabia Mantoo, dün Ukrayna’nın Kherson bölgesindeki Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) vurulmasının ardından son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AA’ya konuşan Mantoo, barajın yıkılmasıyla bölgedeki yerleşim yerlerinin sular altında kalmasının dehşet verici olduğunu kaydederek “Ukrayna hükümeti tarafından kontrol edilen bölgelerde yaklaşık 16 bin kişinin selden etkilendiği, 1995 kişinin (sabah 08.00 itibarıyla) bölgeden tahliye edildiği veya terk ettiği ve yüzbinlerce kişinin güvenli içme suyuna erişimi olmadığı ulusal makamlarca bildirildi” ifadelerini kullandı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, hükümet, yerel makamlar ve BM İnsani Yardım Koordinatörlüğünün liderliğinde bölgede yürütülen çalışmalara katkıda bulunduğunu söyleyen Mantoo, “BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve ortak kuruluşları şu anda selin etkisinin boyutunu anlamak için bir hasar değerlendirmesi yapıyor. Ancak etkilenen bölgelerdeki yoğun sel ve yüzen kara mayını riski nedeniyle bölgeye erişim son derece zorlu olmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

WHO GENEL DİREKTÖRÜ DE UYARDI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO’nun küresel sağlık sorunları gündemiyle düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna’daki Kahovka Barajı’nın patlatılarak yıkılmasıyla ilgili Ghebreyesus, “Bu yıkım, büyük bir tahribata ve insanların acı çekmesine neden oldu. Ayrıca şiddetli sellere, toplulukların yerinden edilmesine ve çevresel hasara yol açtı” ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, WHO’nun suyla bulaşan hastalıklara karşı önleyici tedbirler kapsamında yetkilileri ve sağlık çalışanlarını destekleyici çalışmalar için harekete geçtiğini belirtti.

“Ekiplerimiz sahada ve bu olaydan etkilenenleri desteklemek için sürekli sağlık ihtiyaçlarını kontrol ediyor” diyen Ghebreyesus, WHO’nun yakın bir zamanda sağlık hizmetlerine erişimi güçlendirmek için bölgeye ek malzeme ulaştıracağını da söyledi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ukrayna’nın güneyindeki Kherson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin dün bombalarla vurulduğu duyurulmuştu.

Bölgenin, su baskını nedeniyle büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğu açıklanmıştı. Ukrayna ve Rusya, barajın vurulması konusunda birbirlerini suçlayan açıklamalar yapmıştı.