Hakkari’de ezdiği çocuğun ölümüne sebep olan uzman çavuş serbest bırakıldı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli uzman çavuş A.K.P., dün 5 yaşındaki Erdem Aşkan'a aracıyla çarparak ölümüne neden olmuştu. Gözaltına alınan Polatkan, bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Duvar’ın aktardığına göre ailenin avukatı Ömer Faruk Aşkan, Erdem Aşkan'ın 'asli kusurlu' bulunduğunu belirterek, "Çocuk neden yaya geçidini kullanmamış ya da neden üst geçidi kullanmamış gibi nedenler ile Erdem Aşkan 'asli kusurlu' yani yüzde yüz kusurlu bulundu" dedi.

“ARACI KULLANAN UZMAN ÇAVUŞ MAĞDUR GÖSTERİLDİ”

Avukat Aşkan, "Savcılık tarafından sanık uzman çavuşu, mahallelinin tepki gösterdiği sırada burnu kırıldığı için mağdur gösteriyor. Ben soruyorum, yüksek hızda araba kullandığı tespit edilen ve çarpma sonucu metrelerce sürüklenen çocuk nasıl asli kusurlu olur? Burada bir can gitmiş, bir çocuk katledilmiş ama uzman çavuş mağdur gösteriliyor savcılık tarafından" diye konuştu.

“ADALET ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Hazırlanan raporun taraflı olduğunu vurgulayan Aşkan, "Hazırlanan bilirkişi raporu tamamen taraflı bir rapor. Hiçbir vicdana sığmayacak bir rapor. Sanığın hızının 60 olduğunu iddia eden memurlar görüntüleri izledi, çocuğun kaç metre öteye sürüklendiğini gördü ama yine de taraflı bir rapor hazırladı. Biz adalet aramaya devam edeceğiz. Adalet yerini bulana kadar pes etmeyeceğiz" dedi.

Avukat Ömer Faruk Aşkan'ın aktardığı bilgilere göre aracı kullanan sürücü uzman çavuş, haftada bir imza ve yurt dışına çıkma yasağı ile ehliyeti alınarak serbest bırakıldı.