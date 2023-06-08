Politika

Neçirvan Barzani ABD Büyükelçisi’yle siyasi gelişmeleri görüştü

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, siyasi gelişmeleri ele aldı.
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kürdistan Neçirvan Barzani Alina Romanowski görüşme

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak bütçe yasa tasarısı başta olmak üzere Erbil-Bağdat ilişkileri ve bölgenin genel durumu ele alındı.

Neçirvan Barzani, bütçe yasa tasarısında tüm bileşenlerin yanı sıra Kürdistan Bölgesi’nin haklarının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin de değerlendirildiği görüşmede Neçirvan Barzani, seçimler için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını vurguladı.

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