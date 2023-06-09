Irak Parlamentosu, 67 maddelik bütçenin sadece 6 maddesini onayladı
HABER MERKEZİ
Irak Parlamentosu’nda yapılan oturumda, 3 yıllık bütçenin sadece 6 maddesi geçti.
2023, 2024 ve 2025 yılı bütçelerinin görüşüldüğü Irak Parlamentosu’ndaki oturumda, sadece 6 madde onaylanırken bütçenin kalan maddeleri, öğleden sonraki oturumda oylamaya sunulacak.
Söz konusu bütçede Kürdistan Bölgesi’ni ilgilendiren maddelerle ilgili anlaşmazlık yaşanıyor.
Irak hükümeti, 2003 yılından sonra ilk defa üç yıllık bütçe hazırlayarak parlamentoya göndermişti.